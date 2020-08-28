Москва, , 14:26 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов на случай оказания помощи Белоруссии вызвало резкую реакцию в западных СМИ, в том числе польских. Об этом 28 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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"Та истерика, которая поднялась в польских, западных СМИ свидетельствует о том, что там предупреждение услышали, поняли и, может быть, действительно это остудит некоторые горячие головы, которые там, в Польше, уже начали, вы знаете, делить Белоруссию», — заявил Корнилов.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что у России есть обязательства перед Белоруссией согласно договорённости в рамках ОДКБ и Союзного государства. По его словам, Лукашенко попросил Путина сформировать «определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов».

«Я это сделал. Но мы договорились также, что он (резерв) не будет использован, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — указал президент.