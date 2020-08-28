Киев, , 14:24 — REGNUM Пауза в дипломатических отношениях между странами — вполне нормальная мировая практика, заявил в эфире украинского телевидения 28 августа политолог Тарас Семенюк.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заморозила все контакты с белорусской стороной, то есть все процессы и все контакты «поставлены на паузу». Он добавил, что контакты будут восстановлены только тогда, когда не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь.

Семенюк заявил, что это «нормальная и прагматичная» реакция Киева, добавив, что такое решение МИД означает непризнание Украиной результатов президентских выборов в Белоруссии.

«Пауза будет продолжаться, пока будет продолжаться это политическое «джакузи»», — добавил эксперт.