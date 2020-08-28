Киев, , 14:51 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжит работать в исполнительном комитете Национального совета реформ Украины. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 августа в комментарии «Интерфакс-Украина».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

"Нет ни малейших оснований устраивать традиционные конспирологические разбирательства в связи с его эмоциональными постами. Михаил Николозович, действительно, весьма эмоционален, часто безапелляционен, быстро и резко реагирует на многое. Тем и славится», — добавил Подоляк.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. По некоторым данным, он намерен участвовать в парламентских выборах.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани отреагировала на информацию о возвращении Саакашвили, заявив, что экс-президента на родине ждёт тюрьма.

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