Москва, , 14:19 — REGNUM У Москвы есть основания для помощи Минску, и это тем более так, если учесть, что протестное движение в Белоруссии находится под влиянием Польши. Об этом 28 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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"Заявление Путина выглядит в этом плане вполне логичным. Он же не говорит, что Россия уже вмешалась, что уже послала какие-то войска или правоохранительные структуры. Он говорит о том, что как только мирные протесты перестанут быть мирными, Россия имеет полное право помочь Белоруссии восстановить стабильность и защитить её в том числе от внешней этой самой угрозы, которая реально существует», — заявил Корнилов.

По его словам, руководство действиями оппозиции в Белоруссии производится при тесной координации с Польшей.

«Россия имеет полное право, конечно же, для защиты своего ближайшего союзника», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что у России есть обязательства перед Белоруссией согласно договорённости в рамках ОДКБ и Союзного государства. По его словам, Лукашенко попросил Путина сформировать «определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов».

«Я это сделал. Но мы договорились также, что он (резерв) не будет использован, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — указал президент.