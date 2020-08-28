Подгорица, , 14:11 — REGNUM Парламентские выборы, которые пройдут в Черногории 30 августа, не будут способствовать общему примирению в этой стране. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

По словам эксперта, все результаты опросов общественного мнения показывают, что оппозиция получит большинство голосов избирателей, но, несмотря на это, действующий президент Мило Джуканович намерен провозгласить победу своей Демократической парии социалистов.

Напомним, премьер-министр Черногории Душко Маркович ранее высказал убеждённость в том, что правящая партия победит на выборах. Во время встречи с черногорской молодежью 26 августа он заявил, что после подсчета голосов «мы констатируем убедительную победу» тех политических сил, которые выступают за «гражданскую, многонациональную и многоконфессиональную Черногорию». «А тех, кто проклинает Черногорию и желают ее похоронить, мы вернем туда, откуда они пришли. Пускай таким образом обустраивают свою страну, а Черногорию пусть оставят нам, тем, кто ее любит и уважает», — сказал Маркович, пояснив, что государственные институты готовят «жесткий ответ» всем противникам «мультикультурной Черногории». Тем временем по всей стране возобновились массовые шествия прихожан Сербской православной церкви, которые с декабря 2019 года выступают за отмену спорного закона о свободе вероисповедания, покушающегося на церковное имущество. Шествия поддержала часть оппозиции, заслужив этим доверие и поддержку протестующих.

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«Я уверен, что оппозиция победит на этих выборах, но режим провозгласит ложную победу в первый же вечер по закрытии участков. Так что я ожидаю дальнейшего нагнетания нестабильности в Черногории», — рассказал Деян Мирович.

Эксперт напомнил, что манипуляция результатами выборов для Джукановича обычное дело. Так, по словам Мировича, на президентских выборах в 2013 году большинство набрал Миодраг Лекич. Но в середине дня на избирательном участке в населенном пункте Рожае, где среди наблюдателей не было представителей оппозиции, вдруг до невероятных размеров увеличилась явка. «Это сильно повлияло на результаты выборов», — добавил эксперт.

Также Деян Мирович предположил, что на парламентских выборах в 2016 году также победила бы оппозиция, если бы Джуканович не придумал с помощью общего с президентом Сербии Александром Вучичем советника Владимира Бебы Поповича так называемый государственный переворот.

«С этого момента популярность Джукановича в народе только снижалась», — отметил Мирович.

Эксперт также отметил, что в случае если давление со стороны черногорского режима на Сербскую православную церковь после выборов усилится, официальный Белград должен будет выступить как минимум с осуждением любой атаки на гражданские свободы, как он это сделал по отношению к выборам в Белоруссии, присоединившись к соответствующей декларации Евросоюза.

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«Но президент Вучич уже заявил, что он не будет вмешиваться в выборы в Черногории. Этого от него никто и не требует. От Вучича ожидают, что он проявит хотя бы такую же заботу о состоянии демократии в Черногории, какую он проявил по поводу Белоруссии, лицемерно разделив с Евросоюзом озабоченность по поводу ущемления прав человека в этой стране. Я слышал, что премьер Душко Маркович грозит расправиться со священниками Сербской православной церкви в первый же день после выборов. Так что я надеюсь, что и Евросоюз, и президент Вучич проявят такую же солидарность с черногорским народом, какую они проявили по отношению к белорусам, и дипломатическими средствами воспрепятствуют реализации этого плана черногорских властей», — рассказал Мирович.

При этом он назвал заявления Марковича поистине одиозными. «Это настоящие фашистские заявления. Несмотря ни на что, Александр Лукашенко все-таки не грозил никому изгнанием из Белоруссии, особенно самому большому религиозному сообществу в стране, и не изымал храмы. Я видел, что что-то подобное в последнее время предпринимал только национал-фашистский режим на Украине по отношению к Русской православной церкви.