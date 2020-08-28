Стокгольм, , 14:42 — REGNUM В течение всего лета пограничный режим на норвежско-шведской границе менялся несколько раз. Система «красных», «зеленых» и «желтых» зон является частью стратегии Норвегии по борьбе с коронавирусом и ограничению распространения инфекции. В свою очередь, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отказался «рецензировать» действия норвежских властей и заявил, что подобная система в Швеции введена не будет. Об этом 28 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

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Ожидается, что 29 августа такие регионы Швеции, как Вестерботтен и Кальмар будут отнесены норвежскими властями к «красной зоне» (более 20 случаев заражения SARS-CoV-2 на 100 000 человек), однако на следующей неделе беспрепятственно посетить западного соседа смогут жители Емтланда.

Напомним, что, когда в начале июня Норвегия открыла свои границы для своих северных соседей, вся Швеция, за исключением Готланда, была помещена в «красную зону». Таким образом, пересечение границы означало соблюдение обязательного двухнедельного карантина. Пару недель назад «красным» стал и Готланд.

Далее ограничения для шведов, обуславливающие порядок пребывания на территории Норвегии, менялись неоднократно, — отдельные регионы Швеции включались в «красную зону», а затем из нее выбывали.

«Устойчива ли такая норвежская стратегия в долгосрочной перспективе?» — спросили журналисты Dagens Nyheter эпидемиолога Тегнелла.

«Я думаю, что сложно вот так просто оценить эпидемиологическую ситуацию цифрами, все гораздо сложнее. Ситуация с коронавирусной инфекцией постоянно развивается; то, что было верным в течение одной недели, оказывается неверным на следующей… Я не собираюсь рецензировать стратегию Норвегии, но мы не планируем вводить что-то подобное на территории Швеции», — заявил Тегнелл.