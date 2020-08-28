Москва, , 14:02 — REGNUM Белоруссия оказалась участником информационной войны, которую против Минска ведёт Варшава на фоне протестных выступлений белорусской оппозиции. Об этом 28 августа заявил политолог Владимир Корниловна телеканале «Россия 24».

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"Давайте говорить прямо и честно: Белоруссия атакована извне. Пока что, слава богу, не силой оружия. Но мы видим, откуда идёт не просто координация, а руководство всеми этими действиями протестными — с территории Польши. Что поляки особо и не скрывают», — заявил Корнилов.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что у России есть обязательства перед Белоруссией согласно договорённости в рамках ОДКБ и Союзного государства. По его словам, Лукашенко попросил Путина сформировать «определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов».

«Я это сделал. Но мы договорились также, что он (резерв) не будет использован, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — указал президент.