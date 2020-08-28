28 августа 2020 | Время чтения 3 мин

Баку сейчас не готов к каким-либо переговорам с Ереваном и, возможно, предпримет активные усилия для внерегионального маневрирования. Но и для этого, как говорит Лавров, «необходимо нормализовать ситуацию, в том числе и прекратить всякого рода инциденты не только в сопредельных к Карабаху зонах, но и непосредственно на армяно-азербайджанской госгранице». А как такого добиться без контактов конфликтующих сторон и кто сможет организовывать встречу?

Станислав Тарасов, , 13:58 — REGNUM Состоялся своеобразный бенефис российско-азербайджанских отношений. Фактически в один и тот день прошел официальный визит в Москву нового министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, а Баку с рабочим визитом посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

Арцах Иван Шилов © ИА REGNUM

Формально поездка Шойгу была связана с участием в церемонии открытия конкурса «Кубок моря» в рамках «Армейских международных игр — 2020». Но она совпала с моментом, когда ранее в Азербайджане с визитом для участия в заключительной фазе азербайджано-турецких военных учений побывал весь высший генералитет Турции, а президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Турция становится для Азербайджана стратегическим партнером номер один» в плане закупок вооружений и сотрудничества с ВПК. В этой связи некоторые эксперты предполагают, что после недавних боевых приграничных столкновений между Баку и Ереваном Алиев посылает сигналы Москве, что может пойти на сокращение с ней военно-технического сотрудничества, если та не изменит свои позиции по отношению к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В таком контексте визит Шойгу в Баку приобретал многозначительность, особенно по вопросам, связанным с перспективами двустороннего сотрудничества в военной сфере. Напомним, что в последнее десятилетие Азербайджан закупил российских вооружений и военной техники примерно на пять млрд долларов. Так что терять есть что.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Идеологи такого партнерства уверяют, что поставка современной техники Армении, как члену ОДКБ, и Азербайджану «позволяет сохранять баланс сил, не давая ни одной из сторон перейти к крупномасштабным боевым действиям». Аргумент шаткий, но он пока работает. Переговоры по этой тематике в Баку шли, но о них не было официальной информации. Так мы выходим на проблематику, которая связывает визиты Байрамова в Москву и Шойгу в Баку, — нагорно-карабахский конфликт, который со временем может определить и всю стилистику азербайджано-российских отношений. Ведь первый визит в российскую столицу Байрамова приобрел особое значение в связи с последними драматичными событиями как в зоне армяно-азербайджанского конфликта, так и в самом Азербайджане. Новый глава МИД Азербайджана играл на обострение, что стало ясно по совместному брифингу с его российским коллегой. Когда глава МИД России Сергей Лавров стал говорить о том, что «есть целый ряд документов, под которыми стоят подписи президентов и глав МИД Армении и Азербайджана вместе с сопредседателями в лице представителей России, США и Франции», что «в этих документах, пусть в самых общих чертах, но закреплен комплексный подход к урегулированию, который должен вывести нас на окончательное решение проблем, и было крайне печально потерять эту базу, наработанную в процессе карабахского урегулирования», было понятно, что Байрамов предлагает «начать игру с чистого листа», формально не отказывая от посреднических услуг Минской группы ОБСЕ. Кстати, сопредседатели МГ ОБСЕ (Россия, США и Франция) планируют посетить регион конфликта в следующем месяце. Но, на наш взгляд, было бы лучше, если бы они организовали встречу и переговоры Байрамова с главой МИД Франции и госсекретарем США, а то Россия, занимая в целом общую позицию с другими сопредседателям МГ ОБСЕ по урегулированию конфликта, все время оказывается на передовой. К тому же сам Азербайджан ничего нового не предлагает, его усилия связываются с активизацией какого-либо игрока в МГ ОБСЕ, но таких желающих нет, кроме Москвы, которая также не имеет свежих предложений для обеспечения подвижек в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Судя по всему, Баку сейчас не готов к каким-либо переговорам с Ереваном и, возможно, предпримет активные усилия для внерегионального маневрирования. Но и для этого, как говорит Лавров, «необходимо нормализовать ситуацию, в том числе и прекратить всякого рода инциденты не только в сопредельных к Карабаху зонах, но и непосредственно на армяно-азербайджанской госгранице». А как такого добиться без контактов конфликтующих сторон и кто должен организовывать их?