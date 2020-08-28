Москва, , 13:52 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) видит риски в предложении ликвидировать Пенсионный фонд России.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую из бюджетной системы.

Простая ликвидация фонда вызовет неизбежный коллапс всей социальной сферы, заявил Нилов.

«Периодически звучащие призывы аннигилировать ПФР как структуру стоит рассматривать не как недовольство одной отдельно взятой организацией, а как индикатор общественного негатива по отношению к существующей пенсионной системе, мизерным пенсиям и коррупционным скандалам в региональных отделениях ПФР. Ругать и осыпать проклятиями фонд уже привычно. Но что взамен?» — рассуждает Нилов в ТГ-канале.

В целом глава комитета разделяет негативное отношение к порочности действующей пенсионной системы, к мизерным пенсиям, к ошибкам в их начислении, к постоянной чехарде с накопительной пенсией, с неиндексацией пенсии работающим пенсионерам и ее неполноценным перерасчетом.

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