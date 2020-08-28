Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM В правительстве Санкт-Петербурга второй день подряд вынуждены опровергать слухи о досрочной отставке губернатора Александра Беглова. Предположения о том, что Беглов в начале сентября оставит свой пост и будет назначен госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии, появились в четверг в ряде политических Telegram-каналов.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава управления информации администрации Санкт-Петербурга и пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина в тот же день заявила «Коммерсанту», что в Смольном не считают возможным «участвовать в интерпретации предположений».

В пятницу, 28 августа, в пресс-службе Смольного сообщили, что глава Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает свою работу, вопреки слухам о возможной отставке, передает РИА Новости.

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что распространённые сообщения о его скорой отставке также не соответствуют действительности.

Напомним, что во время правления предыдущего губернатора — Георгия Полтавченко неоднократно в течение ряда лет возникали волны слухов о досрочной отставке. Их связывали в том числе со скандалом вокруг Исаакиевского собора. Дошло до того, что Полтавченко публично запретил своим подчиненным обсуждать эти слухи под угрозой увольнения. Тем не менее его досрочная отставка все-таки произошла в начале октября 2018 года, после семи лет пребывания в Смольном.

Тогда пост врио губернатора по решению президента занял Александр Беглов, до этого — полпред президента в ЦФО, затем в СЗФО. В сентябре 2019 года он победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга, заняв пост главы Петербурга на пятилетний срок.

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