Москва, , 13:40 — REGNUM Уходящий в отставку с поста премьер-министра Японии Синдзо Абэ сделал очень многое для развития российско-японских отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 августа заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Его решение вынужденное, он покидает свой пост по состоянию здоровья, и это, безусловно, вызывает крайнее сожаление. Остается надеяться, что преемник Абэ продолжит конструктивную линию по взаимодействию с Россией», — заявил Слуцкий.

В двусторонней повестке по-прежнему остается вопрос заключения мирного договора, и в решении этой задачи должны быть заинтересованы и Россия, и Япония в равной степени, подчеркнул глава комитета Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ проинформировал руководство правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) о своем намерении уйти в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле прокомментировали отставку Синдзо Абэ