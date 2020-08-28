Подгорица, , 13:34 — REGNUM В Черногории 30 августа пройдут очередные парламентские выборы, а также в нескольких городах — выборы на мунициальном уровне.

Предстоящие парламентские выборы 11-е с момента введения многопартийной системы в Черногории и пятые с момента объявления независимости Черногории в 2006 году. Право голоса имеют 540 026 граждан страны.

За 81 место в парламенте Черногории будут бороться одиннадцать избирательных списков — пять партий и шесть коалиций.

В бюллетенях политические силы расположены следующим образом:

1. Социал-демократы — лидер Иван Брайович2. Боснийская партия — Рафет Хусович"3. Хорватская гражданская инициатива4. «Социал-демократическая партия — «Сильная Черногория"5. Хорватская партия реформ Черногории6. «С черного на белое» Дритан Абазович, Срджан Павичевич7. Албанская коалиция «Единогласно"8. Демократическая партия социалистов — Мило Джуканович (правящая партия страны)

9. «За будущее Черногории» — Демократический фронт10. Албанский список — Генчи Ниманбегу, Ник Джелосай11. «Мир — это наша нация», Алекса Бечич, Миодраг Лекич.