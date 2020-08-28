Челябинск, , 13:28 — REGNUM В Челябинской области стало известно имя руководителя Главного управления молодёжной политики. Этот пост займёт Светлана Калимуллина, сообщает пресс-служба губернатора.

Решение по кандидатуре принял глава региона Алексей Текслер. Этому предшествовал открытый конкурс, который стартовал 7 июля. В нём приняли участие 25 кандидатов, при этом 16 прошли во второй тур.

Калимуллиной 32 года. Она родилась в городе Кыштыме. В данный момент женщина возглавляет областное отделение «Российского Союза Молодёжи» и является замдиректора регионального Центра поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора. К работе она приступит после всех проверок.