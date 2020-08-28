Ярославль, , 13:32 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев должен привести в первоначальное состояние подвальные помещения памятника регионального значения «Лечебница глазная» на Волжской набережной (сейчас это жилой дом). Такое решение вынес Кировский районный суд по иску жительницы дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание памятника «Глазная лечебница» в Ярославле

Истец посчитал, что Галагаев незаконно завладел общим имуществом дома — подвалом. Кроме того, депутат сделал там реконструкцию, присоединив подвал к своей квартире.

«В судебном заседании представитель истца по доверенности указала, что ответчик ограничил доступ в подвал, без какого-либо разрешения, проекта и согласия собственников помещений в многоквартирном доме ведет строительные работы, в результате которых в квартирах истца появились трещины, что угрожает безопасности конструкции в целом. Фотографии подвала, приобщенные к материалам дела, свидетельствуют о проведении ответчиком строительных работ с целью установки бассейна. Ответчик в принадлежащие ему помещения подвала имеет доступ посредством лифта, а также общего входа, где самовольно установил замок», — говорится в решении Кировского районного суда.

Реконструкция подвала была выполнена еще в 2015—2017 годах. Для этого в подвале было снесено 20 перегородок. В 2017 году суд отказал в согласовании переустройства, то есть признал выполненные работы незаконными. Но соседи так и не смогли добиться приведения общего имущества в первоначальное состояние.

«Суд пришел к выводу, об отсутствии у Галагаева Р.В. разрешительной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также согласия всех собственников помещений в доме на реконструкцию и переустройство. Кроме того, суд критически отнесся к представленному Галагаевым Р.В. заключению ООО «ПКФ Строй Альянс» в обоснование доводов о соблюдении строительных норм и правил и обеспечения несущей способности конструктивных элементов в результате проведенной реконструкции», — говорится в решении суда.

Дом является объектом культурного наследия, и все работы в нем должны согласовываться с департаментом охраны объектов культурного наследия. Как сообщили в департаменте, соседи на депутата ранее не жаловались.

«Ранее обращений о проведении работ на данном объекте без разрешения в департамент не поступало. В связи с поступившим сигналом сотрудники департамента охраны объектов культурного наследия области в настоящее время уточняют информацию о проведении указанных работ на данном объекте, будет проведён осмотр. Разрешительная документация на проведение указанных работ департаментом не выдавалась», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Роман Галагаев является депутатом муниципалитета Ярославля последнего и предпоследнего созывов. Депутат является владельцем и генеральным директором гостиницы «Ринг Премьер Отель».

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