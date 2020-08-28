28 августа 2020 | Время чтения 8 мин

Владимир Зотов, , 13:36 — REGNUM Депутат парламента Белоруссии Валерий Воронецкий ненавязчиво проехался по главе МВД постсоветской республики Юрию Караеву, ранее заявившему о том, что он не отдавал «каких-то команд на жестокое обращение с людьми». «Тогда как же стало возможным в нашей стране с добрым, терпеливым и миролюбивым народом проявление такого насилия к своим согражданам со стороны тех, кто по роду службы призван защищать правопорядок?» — возмущается Воронецкий.

Бюст при жизни Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Интересно здесь то, что режим Александра Лукашенко, несколько опешивший после пары чувствительных оплеух, явно приходит в себя, возвращаясь к обычному формату диалога с обществом — через давление, угрозы, аресты и уголовные дела. С государственной службы изгоняются не только те, кто прямо заявил о поддержке протестующих, как это сделал посол Белоруссии в Словакии, но и те, кто не проявил достаточной твёрдости и абсолютной лояльности, как, например, председатель Гродненского облисполкома. Однако депутата Воронецкого, который в данной ситуации фактически выступил классическим фрондёром, никто не трогает.

Здесь необходимо сделать отступление, напомнив, какую роль в белорусских событиях взяла на себя Москва. Кремль решил полностью поддержать Лукашенко. Владимир Путин 27 августа сообщил, что по просьбе белорусского коллеги он даже сформировал резерв из силовиков на случай, если в Белоруссии начнутся уличные беспорядки. Бессменный белорусский лидер в свою очередь поведал о том, что РФ согласилась реструктуризировать ему миллиардный долг.

И этим, скорее всего, дело не ограничится. В последние месяцы скатывание Белоруссии в экономическую яму, продолжавшееся в вялотекущем режиме все последние годы, существенно ускорилось, а сейчас оно вообще грозит приобрести обвальный характер. Политическая нестабильность грозит скорым дефолтом, курс белорусского рубля падает, из банков исчезает валюта. Начавшиеся забастовки хоть пока и не привели к полной остановке ключевых производств, тоже делают своё дело. Можно быть уверенным в том, что для стабилизации обстановки Лукашенко понадобится намного больше денег, нежели то, что удастся сэкономить при реструктуризации долга России.

Ещё до дня выборов, говоря о ситуации с 33 задержанными гражданами России, которых называли «бойцами ЧВК Вагнер», я писал: «Кремль может сколько угодно бодаться с Лукашенко, но в конце Москва всегда платит по всем его долгам. И с каждой новой уступкой он всё больше убеждается в собственной безнаказанности и вседозволенности. Даже сейчас максимум на что сподобится Москва — возвращение бойцов российской ЧВК домой. Но никакого реального спроса с белорусской власти не будет». Так всё и случилось. Сейчас госСМИ РФ рассказывают нам о том, что Россия «милостиво простила» Лукашенко историю с «вагнеровцами». По факту же Москва снова готовится платить по долгам белорусского самодержца в надежде… на что?

Белорусские пропагандисты сегодня рассказывают нам, что местная пресловутая «многовекторность» потерпела полный крах, что Минск теперь ну просто непременно будет ориентироваться исключительно на союз с Россией вплоть до того, что в ближайшее время возможно чуть ли не признание российской принадлежности Крыма. Лукашенко, который ещё недавно обвинял Россию в попытках «дестабилизировать обстановку», сейчас заявляет, что за всем стоит Запад, а Польша так вообще готова со дня на день оккупировать Гродненскую область. В свою очередь, отдельные российские блогеры рассуждают о том, что Лукашенко, мол, ныне слаб, поэтому он согласится на все условия Российской Федерации — в частности, он вроде бы благосклонно отнёсся к идее проведения конституционной реформы. Но в первую очередь здесь почему-то приходят на ум даже не прежние обещания белорусской власти, о многих из которых сейчас смешно даже упоминать, а слова Смердякова, сказанные им Ивану Карамазову: «Только ничего того не будет».

Теперь самое время вспомнить о депутате Воронецком. Кто он такой? Выходец из местного МИДа, вся деятельность которого представляла собой образцовую иллюстрацию процесса сближения властей с националистами. В интервью радикальному русофобскому изданию «Наша Нива» он рассказывал о том, что националистическая «белорусизация» является «неизбежным и объективным процессом», что нынешняя белорусская молодёжь любит «мову», что «День воли», который раньше праздновала исключительно националистическая оппозиция, ныне стал праздником и для властей — именно тогда, в марте 2018 года в центре Минска при полном одобрении со стороны правящего режима впервые за много лет собралась толпа под бело-красно-белыми флагами, которая сегодня так пугает Лукашенко и его приближённых. Помимо идеологических пассажей, Воронецкий отметился и на внешнеполитическом фронте — например, он являлся участником прошедшего в 2017 году в Минске заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в ходе которого четверо из шести членов белорусской делегации проголосовали за итоговую резолюцию, в которой Россия обвинялась в аннексии Крыма и оккупации Донбасса (это к слову о том, что Белоруссия якобы всегда поддерживает Россию при голосовании в международных организациях).

И сегодня депутат Воронецкий чувствует себя вполне вольготно, и не он один. Сохранил свой пост в новом правительстве глава МИД Белоруссии Владимир Макей — единственный из высших белорусских чиновников, которого в российских госСМИ можно осторожно критиковать. Система отвергла только тех националистов, которые открыто встали на сторону протестующих. Те же из них, кто хотя бы высказал схожую точку зрения не столь прямолинейно, подобно тому, как это сделал Воронецкий, остались на своих местах и ничего не боятся, потому что знают — «многовекторность» и «белорусизация» будут продолжены.

Несмотря на продолжающиеся протесты, во внешнеполитическом плане положение Лукашенко сейчас даже лучше, чем в 2010 году, когда попытка устроить в день президентских выборов уличную акцию была практически сразу разогнана ОМОНом. Тогда страны ЕС моментально приняли решение продолжить санкционную политику по отношению к белорусскому режиму. Сегодня же очевидно, что, несмотря на все заявления о «непризнании итогов выборов», серьёзных санкций, способных нанести Белоруссии экономический ущерб, не будет. Кроме того, это самое «непризнание» вообще ни к чему не обязывает Евросоюз, что, в частности, уже было выражено в заявлениях о том, что контакты с действующим белорусским режимом будут продолжены, ибо желания всерьёз толкать Лукашенко в сторону Москвы ни у кого на Западе нет. 27 августа Макей, ранее поблагодаривший представителя Госдепа США Дэвида Хейла за поддержку независимости Белоруссии, провёл встречу с послами стран ЕС, по словам которых, она «прошла хорошо». Сам же стареющий автократ, в свою очередь, планирует усидеть на российских деньгах (что-что, а заливать протесты деньгами в РФ умеют), после чего снова вернуться к своей обычной игре в «суверэнітэт». И у него есть все основания надеяться на успех — просто потому, что так было всегда.

Похоже, в Москве решили приложить буквально все усилия к тому, чтобы сохранить его у власти. Но даже если это втайне сопровождалось выдвижением каких-либо политических условий, то очевидно, что выполнены они не будут даже на самую незначительную часть. На протяжении всей истории своих взаимоотношений с Москвой Лукашенко ей непрерывно что-то обещает, однако Российская Федерация с мазохистским упорством продолжает выдавать ему кредит за кредитом — и речь идёт отнюдь не только и не столько о деньгах. Сейчас же Москва фактически загнала себя в капкан. Если Лукашенко усидит и укрепится, он гарантированно забудет обо всех своих страшных и торжественных клятвах; если же очередная волна протестов его снесёт, то новая власть и та часть общества, на которую она будет опираться, приобретут отчётливо русофобский характер, ибо начав поддерживать экс-директора совхоза, который бодался с ней все последние годы, РФ чётко встала на одну из сторон продолжающегося в постсоветской республике гражданского конфликта.

И в любом случае российские налогоплательщики понесут огромные убытки. Несмотря на то, что Лукашенко контролирует силовые структуры, и госаппарат в целом хранит лояльность, проблемы в белорусской экономике нарастают как снежный ком. Неутихающие протесты явно не способствуют экономической стабилизации, национальная валюта летит в пропасть, резервы тают, банки начинают трещать по швам. Соответственно, на спасение режима Лукашенко понадобится израсходовать по-настоящему огромные суммы — при том, что результат этой авантюры известен заранее. Помимо в очередной раз потраченных себе во вред миллиардов долларов, РФ непременно получит новую порцию плевков и унижений.

На протяжении многих лет наблюдая за каскадами и пируэтами российской политики на белорусском направлении, приходишь к выводу, что дело не только в некомпетентности и коррумпированности исполнителей, но и в больших проблемах с целеполаганием. В попытках добиться от Белоруссии с помощью не очень понятных средств некой «пророссийскости», политическая интеграция полностью замыливается. Возможно, это связано с тем, что у российских госчиновников несколько иные приоритеты, нежели восстановление территориальной целостности собственной страны.