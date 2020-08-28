Москва, , 13:23 — REGNUM В Кремле исходят из того, что сформированный в России резерв силовиков для помощи Белоруссии не придётся использовать. Об этом 28 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"(Резерв) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это предусмотрено в договоре о коллективной безопасности и договоре о Союзном государстве. Очень важно отдавать отчёт, что это именно резерв, нет необходимости как-то его задействовать, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова помогать Белоруссии в защите её стабильности, суверенитета и внешних границ.

Глава государства подчеркнул, что в РФ создан резерв из сотрудников правоохранительных органов, который может быть отправлен в Белоруссию в том случае, если боевики оппозиции перейдут к активным действиям.

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