Джакарта, , 13:22 — REGNUM Министры экономики стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и министр торговли Китая подчеркнули важность свободной системы международной торговли и инвестиций, сообщает Antara.

Стороны выразили удовлетворение достижением двусторонней торговли и инвестиций в условиях пандемии.

Известно, что Китай по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером АСЕАН, а АСЕАН стала крупнейшим торговым партнером Китая впервые в первой половине 2020 года. Общий товарооборот между двумя сторонами достиг $507,9 млрд, а прямые иностранные инвестиции из Китая в страны АСЕАН составляют $9,1 млрд.

Министры также поприветствовали проведение третьей китайской международной ярмарки импорта в Шанхае в начале ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр торговли Индонезии Агус Супарманто заявил, что переговоры о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) почти наверняка будут подписаны в соответствии с поставленной целью, а именно в ноябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Соглашение о ВРЭП подпишут в ноябре 2020 года — министр торговли Индонезии