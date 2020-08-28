Киев, , 13:16 — REGNUM По факту расстрела автобуса с активистами организации «Патриоты — За жизнь» под городом Люботин Харьковской области, который произошел вечером 27 августа, в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает 28 августа пресс-служба национальной полиции в Харьковской области, такое распоряжение отдал руководитель главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Этот факт вызвал крайне негативную реакцию в политических кругах.

В частности, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция Рады) отмечают, что такая квалификация особо тяжкого преступления — террористического акта, с использованием автоматического огнестрельного оружия, совершенного общественно опасным способом, — свидетельствует об одном: стремлении обеспечить прикрытие нападавшим, замолчать и приуменьшить общественную опасность их деяний.

Партия требует от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно открыть уголовное производство по статье «Терроризм», провести объективное расследование и привлечь к ответственности террористов, а также отправить в отставку руководителя нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко.

ИА REGNUM напоминает, что автобус был заблокирован радикалами, после чего по ему был открыт огонь из автоматического оружия. Огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии.

В оппозиции заявили, что инцидент является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, и в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции.