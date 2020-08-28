Вена, , 13:15 — REGNUM Внутриполитический диалог между народом и властями должен быть основой урегулирования напряжённой ситуации в Белоруссии. ОБСЕ готова помочь в налаживании такого диалога, заявил 28 августа действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама на специальном заседании постоянного совета организации в Вене по рассмотрению ситуации в Белоруссии.

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Он отметил, что ОБСЕ может помочь в возникшей ситуации, но не может её решить. Решение должно появиться в Минске и внутри белорусского народа. Рама добавил, что и он, и будущий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде готовы помогать сторонам услышать друг друга.

Рама заявил, что выдвигает предложение сделать ОБСЕ помощником в диалоге, нацеленном на избавление Белоруссии «от этого кошмара, который выходит за рамки» её территории.

При этом он подчеркнул, что вмешательство извне во внутренние дела руководства Белоруссии и белорусского народа недопустимо, и ОБСЕ не должна занимать ничью сторону.

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