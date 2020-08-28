Киев, 28 августа 2020, 13:15 — REGNUM Граждане Белоруссии будут иметь преференции при въезде на Украину, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 августа во время брифинга.
По словам министра, Госпогранслужба Украины (ГПСУ) будет рассматривать запросы белорусских граждан и даст им возможность попасть на территорию Украины.
Напомним ИА REGNUM, ранее Украина ограничила въезд для иностранцев в связи с пандемией коронавируса, однако для граждан Белоруссии было сделано исключение.
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