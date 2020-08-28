Киев, , 13:15 — REGNUM Граждане Белоруссии будут иметь преференции при въезде на Украину, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 августа во время брифинга.

«Граждане Белоруссии, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференционным режимом», — рассказал он.

По словам министра, Госпогранслужба Украины (ГПСУ) будет рассматривать запросы белорусских граждан и даст им возможность попасть на территорию Украины.

Напомним ИА REGNUM, ранее Украина ограничила въезд для иностранцев в связи с пандемией коронавируса, однако для граждан Белоруссии было сделано исключение.

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