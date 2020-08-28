Москва, , 13:02 — REGNUM Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ внёс неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений. Об этом 28 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, приверженность Абэ принципу решать все спорные вопросы исключительно посредством переговоров абсолютно разделяет президент России Владимир Путин.

«Мы в первую очередь желаем Синдзо Абэ как можно скорее справиться с проблемами здоровья, о которых он говорил», — сказал он.

Песков также выразил надежду, что преемник Абэ «будет идти по пути развития отношений двух стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подавший в отставку, заявил на встрече членов Либерально-демократической партии, что будет продолжать исполнять обязанности премьер-министра Японии до тех пор, пока не выберут преемника.

Читайте также: Преемник и поправки в Конституцию: о чем рассказал Абэ

Читайте развитие сюжета: В Госдуме надеются на конструктивную позицию преемника Абэ