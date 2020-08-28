Джакарта, , 12:51 — REGNUM Министр торговли Индонезии Агус Супарманто заявил, что переговоры о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) почти наверняка будут подписаны в соответствии с поставленной целью, а именно в ноябре 2020 года, сообщает Antara.

Ожидается, что соглашение о ВРЭП поддержит доверие общественности и бизнеса, особенно во время пандемии, укрепит региональную экономическую архитектуру и станет двигателем мирового экономического роста.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии поощряет индонезийских предпринимателей выходить на рынок Бразилии.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии призывает предпринимателей выйти на рынок Бразилии

Читайте развитие сюжета: Министры стран АСЕАН и КНР обсудили международную торговлю