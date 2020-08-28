Ставрополь, , 12:47 — REGNUM Военно-технический форум «Армия-2020» открылся 27 августа в Ставрополе, на территории филиала парка «Патриот». Старт военно-патриотическому мероприятию по телемосту дал командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВО.

В ходе форума жители и гости столицы Ставропольского края смогут увидеть около 50 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении ЮВО. Кроме того, на тематической площадке развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения приготовили для посетителей форума солдатскую кашу и чай.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа. Отмечается, что мероприятие организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер для исключения распространения инфекционных заболеваний.