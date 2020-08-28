Киев, , 12:43 — REGNUM На Украине сегодня, 28 августа, эксперты обсуждают инициативу главы Службы безопасности страны Ивана Баканова о недопуске на местные выборы людей, которые сотрудничают с «государством-агрессором».

Бойцы СБУ Адміністрація Президента України

Напомним, что соответствующее заявление Баканов сделал накануне в ходе заседания украинского Совнацбеза. Глава спецслужбы заявил о необходимости законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки на предстоящих 25 октября местных выборах людей, которые сотрудничают с «государством-агрессором», а также тех, которые имеют гражданство других государств.

Политолог Владимир Воля отмечает, что, на первый взгляд, идея Баканова правильная, однако есть как минимум два серьезных препятствия для ее реализации.

«Например, какие критерии будут для установления того факта, что кто-то работает на Россию? Кто их будет определять?» — задается вопросом эксперт.

Также он задается вопросом, почему можно допускать к участию в местных выборах тех, кто работает не на Россию, а на другие государства.

«Потребителей иностранных грантов, регулярных посетителей иностранных посольств и пр. тоже не надо допускать», — призвал Воля.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября нынешнего года.