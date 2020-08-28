Стокгольм, , 13:13 — REGNUM Председатель шведского отделения неправительственной организации «Репортеры без границ» Эрик Халкйэр потребовал от Евросоюза (ЕС) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вмешаться в продолжающиеся аресты и задержания журналистов в Минске, чтобы снизить уровень угрозы для работы местных и иностранных изданий. Об этом 28 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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В связи с задержанием 27 августа фотографа газеты Dagens Nyheter Пола Хансена в центре Минска Халкйэр выступил с заявлением, в котором призвал вмешаться в ситуацию Белоруссии как ОБСЕ, так и ЕС, который может оказать санкционное воздействие на официальный Минск.

«Я надеюсь и думаю, что представителей ОБСЕ пустят в страну, они проведут надлежащее расследование и сядут за стол переговоров с Лукашенко, чтобы остановить происходящее, но также можно привлечь и ЕС с его санкционным инструментарием», — заявил Халкйэр.

В то же время он подчеркнул, что арест Хансена для него не стал неожиданностью:

«Это действительно было лишь вопросом времени. Пол Хансен — не первый иностранный фотограф, которого арестовали и депортировали. Белоруссия — одна из худших стран мира с точки зрения свободы прессы, по крайней мере, в Европе».

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