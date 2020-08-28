Стокгольм, 28 августа 2020, 13:13 — REGNUM Председатель шведского отделения неправительственной организации «Репортеры без границ» Эрик Халкйэр потребовал от Евросоюза (ЕС) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вмешаться в продолжающиеся аресты и задержания журналистов в Минске, чтобы снизить уровень угрозы для работы местных и иностранных изданий. Об этом 28 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.
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В связи с задержанием 27 августа фотографа газеты Dagens Nyheter Пола Хансена в центре Минска Халкйэр выступил с заявлением, в котором призвал вмешаться в ситуацию Белоруссии как ОБСЕ, так и ЕС, который может оказать санкционное воздействие на официальный Минск.
В то же время он подчеркнул, что арест Хансена для него не стал неожиданностью:
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