Сеул, , 12:53 — REGNUM 28 августа военные Южной Кореи и США завершили совместные учения, которые из-за пандемии коронавируса проводились в сокращенном формате. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Известно, что в ходе первого этапа, который проходил с 18 по 22 августа, стороны отработали защиту Южной Кореи от вторжения потенциального противника, а в ходе второго этапа (24−28 августа) отработали контратаки.

Читайте также: Военные США и Южной Кореи проводят командно-штабные учения

С 11 по 14 августа представители двух стран также провели предварительную отработку совместных действий в кризисных ситуациях.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией количество американских и южнокорейских военных, принимавших участие в учениях, было сокращено, а сами учения проходили только в дневное время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналисты японской газеты Choson Sinbo, также известной как The People’s Korea, подвергли критике совместные учения Южной Кореи и США.

Читайте также: Северокорейские СМИ подвергли критике военные учения Южной Кореи и США