Нур-Султан, 28 августа 2020, 12:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителем начальника Службы государственной охраны республики Ардака Ашимбекулы, сообщили 28 августа в пресс-службе главы государства.
Ашимбекулы стал командующим силами особого назначения. С 14 ноября 2018 года он занимал должность начальника Службы государственной безопасности. В 2014—2018 годах был замначальника Службы госохраны.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Касым-Жомарт Токаев освободил Муслима Алтынбаева от должности заместителя министра обороны Казахстана.
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