Киев, , 12:51 — REGNUM Украина ожидает решения Евросоюза касательно санкций против Белоруссии, после чего рассмотрит вопрос о введении собственных. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 августа во время брифинга.

«Что касается санкций ЕС, то мы пока не видели окончательно утверждённых санкционных мер, но мы уже присоединились к предыдущему заявлению Европейского Союза по этому поводу», — отметил он.

Кулеба добавил, что Украина рассмотрит возможность введения своих санкций против Белоруссии после того, как станет известно о решении Евросоюза.

«Когда мы увидим санкционные решения Европейского Союза, — будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу», — рассказал украинский министр.

Кулеба также подчеркнул, что для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией нет никаких оснований:

«Мы не разрываем отношения с Белоруссией, мы ставим на паузу подготовку проведения официальных встреч между нашими странами. Для разрыва дипломатических отношений пока нет никаких оснований».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил, что поддерживает идею подготовки и проведения в Белоруссии повторных президентских выборов, которые бы соответствовали мировым стандартам.

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