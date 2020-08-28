Киев, 28 августа 2020, 12:51 — REGNUM Украина ожидает решения Евросоюза касательно санкций против Белоруссии, после чего рассмотрит вопрос о введении собственных. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 августа во время брифинга.
Кулеба добавил, что Украина рассмотрит возможность введения своих санкций против Белоруссии после того, как станет известно о решении Евросоюза.
Кулеба также подчеркнул, что для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией нет никаких оснований:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил, что поддерживает идею подготовки и проведения в Белоруссии повторных президентских выборов, которые бы соответствовали мировым стандартам.
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