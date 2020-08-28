Нур-Султан, , 12:26 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Муслима Алтынбаева от должности заместителя министра обороны республики, сообщили 28 августа в пресс-службе главы государства.

О новом месте работы государственного служащего не сообщается. Должность замминистра Алтынбаев занимает с 6 октября 2017 года. В 2016—2017 годах он работал заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности.

Муслим Алтынбаев родился 19 января 1966 года. В 1987 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов по специальности «штурман боевого управления».

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