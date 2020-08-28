Каспийск, Дагестан, , 12:27 — REGNUM Торжественное открытие международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялось 27 августа в дагестанском Каспийске. В мероприятии приняли участие корабли Каспийской флотилии, а также боевые самолеты и вертолеты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Напомним, форум «Армия-2020» проводится одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа. Основные цели — демонстрация мощи ВС РФ, развитие научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса России.

«На побережье Каспийского моря гости смогли увидеть зрелищный динамический показ боевых возможностей кораблей, вооружения, военной и специальной техники соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также мастерство летчиков боевых самолетов и вертолетов четвертой армии ВВС и ПВО», — сказано в сообщении.

Также был организован статический показ вооружения, военной и специальной техники береговых войск флотилии, образцов специальной техники, вооружения других силовых структур и ведомств РФ. Кроме того, на форуме свои разработки и продукцию продемонстрировали предприятия промышленности, научных организаций.

Отмечается, что на территории военного городка в Каспийске организовано свободное посещение парка «Патриот» полка морской пехоты с показом образцов боевой военной техники в местах дислокации. Кроме того, для гостей форума подготовлена концертная программа, организована работа полевых кухонь и пункта отбора на военную службу по контракту.