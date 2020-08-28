Нур-Султан, , 12:08 — REGNUM На внутрипартийных выборах правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») будут сформированы народные партийные списки. Об этом 28 августа заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщили в пресс-службе экс-президента.

Назарбаев отметил, что необходимо выбрать авторитетных лидеров с высокой общественной поддержкой, которые знают реальное положение дел. Глава партии считает, что активисты должны поднимать острые проблемы на местах и решать их.

«Мы создали «социальный лифт» для всех, кто готов на деле участвовать в развитии своего региона и страны», — считает Нурсултан Назарбаев. Он призвал организовать честный и прозрачный праймериз.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и бывший глава республики Нурсултан Назарбаев обсудили предвыборную платформу партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

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