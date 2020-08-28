Киев, , 12:07 — REGNUM Проведение новых, честно организованных выборов в Белоруссии могло бы «дать ответы на многие вопросы». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 августа во время брифинга.

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Министр ушёл от однозначного ответа на вопрос о признании Украиной результатов президентских выборов в Белоруссии:

«Вопрос гораздо шире, вопрос в том, как готовились выборы, имели ли все кандидаты равный доступ к возможности ведения кампании, доступ к СМИ, как проходило голосование».

Кулеба считает, что белорусские выборы имели существенные недостатки и не соответствовали общим стандартам.

«Поэтому, собственно говоря, и мы поддерживаем идею о том, что честно и справедливо организованные новые выборы могли бы дать ответ на многие вопросы в Белоруссии», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил о том, что Украина готова помочь стабилизировать ситуацию в Белоруссии.

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