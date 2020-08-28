Москва, , 11:55 — REGNUM В Госдуме фиксируют рост карнавализации протеста в Белоруссии в «бахтинском смысле».

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"Если продолжать рассуждать про протесты выходного дня в Белоруссии, то легко заметить всё большую карнавализацию этого действа. Я сейчас не пытаюсь никого принизить или высмеять. Я имею в виду карнавал в том самом «бахтинском» смысле — как часть народной культуры», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин в ТГ-канале.

В частности, привел примеры парламентарий, «когда в Белоруссии то фигуры из человеческих цепочек выстраивают, то прекрасные девушки на шею омоновцам начинают кидаться с поцелуями, то сам Лукашенко с автоматом без магазина бегает — это самая настоящая карнавализация политики».

»Сведение ее к стихийному народному празднику вперемежку с высмеиванием власти. Не зря сами участники регулярно сообщают об «ощущении праздника». У нас говорят про такое «цирк с конями». Но точнее будет слово карнавал. Если хотите, политический карнавал», — рассуждает он.

Парламентарий также ответил на аргумент о том, что карнавал выходит временами слишком жестоким.

«Увы, есть такое. Но и в традиционно «карнавальных» странах на этот период полиция переходит в усиленный режим работы, а количество убийств, краж, грабежей и изнасилований вырастает в разы. Эмоциональный народный выхлоп идет по всем направлениям, в том числе незаконным. А в Средние века кое-где карнавальных «королей» даже казнили по завершении праздника. Надеюсь, сейчас подобного не будет», — указал Горелкин.

«И если Белоруссия покажет нам в ближайшие пару дней очередной цирковой номер с гигантскими флагами, вертолетами и песнями Цоя — то мои ожидания дальнейшей карнавализации протеста не лишены оснований», — заключил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, было объявлено о победе Александра Лукашенко. Однако не все довольны результатом, по городам Белоруссии проходят массовые акции протеста.