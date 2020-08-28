Москва, , 11:49 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья направит официальное обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением наградить разработчиков вакцины от коронавруса, передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Инициатором выступил депутат Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено более 24 млн человек в мире и почти 830 тыс. погибших, — это настоящий прорыв в области науки и медицины. И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые из Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи», — отметил Огуль.

Парламентарий предложил представить разработчиков к государственной награде.

Глава комитета Госдумы Дмитрий Морозов («Единая Россия») подержал инициативу: официальное обращение будет направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.