Киев, , 11:51 — REGNUM Правительство Украины не рассматривает возможность повторного введения жёсткого карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

«Правительство не будет рассматривать внедрение жёстких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, а вместо этого будет полагаться на адаптивный карантин», — сказано в сообщении.

Шмыгаль также рассказал бизнесменам о работе над системным восстановлением экономики Украины, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, и о работе над программой развития Украины до 2030 года.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что повторное введение жёсткого карантина в стране вполне возможно.

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Как сообщало, ранее в Черновцах против местных депутатов было заведено уголовное дело, поскольку они самовольно ослабили карантин в городе под давлением местных жителей.

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