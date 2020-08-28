Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Бесперспективность игры «в гляделки» с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут в вышдшей 27 августа статье.

Клут указал на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прекрасно понимает суть «грязных уловок и цинизма» российского президента.

«Родившись в ГДР, канцлер владеет русским языком столь же хорошо, как говорит по-немецки российский лидер, служивший в КГБ в Дрездене. Оба знают друг друга на протяжении десятилетий», — подчеркнул он, отметив, что Меркель по-прежнему не может забыть, как во время визита в 2007 году российский лидер пытался напугать ее, дал черному лабрадору Кони понюхать ее.

Меркель, которая возглавляет «зачастую наивно русофильскую» Германию, неоднократно пыталась вразумить главу Кремля. Так, когда он в 2014 году «захватил» Крым у Украины, а затем спровоцировал войну в Донбассе, она возглавила инициативу Запада по осуждению «аннексии» и сдерживанию кризиса. Когда Москва стала поставлять на Запад и, в частности, в ФРГ дезинформацию и фальшивые новости, немецкий лидер донесла до Путина, что она от происходящего не в восторге, тем не менее продолжив с ним диалог.

После кибератаки Кремля на бундестаг, а также на ее собственный электронный почтовый ящик, Меркель заявила, что такие действия «возмутительны». А после совершенного средь бела дня в берлинском парке летом 2019 года нападения на выходца из Чечни, воевавшего против российских сил, Меркель потребовала объяснений от России, так и получив их.

И наконец, теперь происходит «отравление» наиболее заметного деятеля еще теплящегося в России оппозиционного движения Алексея Навального. Реакция Меркель была жестче, чем лидеров других западных стран. Немецкие власти самолетом доставили оппозиционера из России в берлинскую клинику и поставили у его кровати охрану. Кроме того, Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас призвали Москву к скорейшему расследованию произошедшего.

«Выросши при коммунистическом режиме и ненавидя его, Меркель ценит правду и свободу. Она понимает, что «Запад» существует только как идея, которая не сможет пережить уничтожение реальности», — указывает Клут.

«Путин же служил в КГБ при коммунистическом режиме и сейчас тоскует по нему, и поэтому он не испытывает никаких угрызений совести. Благодаря этому у него преимущество в вопросах жизни и смерти. И оба лидера знают это», — подчеркнул западный журналист.

Напомним, после оппозиционный блогер Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

Врачи берлинской клиники, в которой находится в тяжёлом состоянии Навальный, заявили о присутствии в его организме ингибиторов холинэстеразы. По их словам, что оппозиционера могли отравить. Канцлер Германии Меркель заявила о том, что необходимо «до последней детали» расследовать обстоятельства «отравления» блогера.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российское руководство категорически против использования каких-либо неподтверждённых терминов, ярлыков в ситуации с болезнью блогера Навального. Он добавил факт отравления блогера пока не подтверждён, и называть произошедшее с Навальным именно так не следует. Более того, в Кремле категорически не согласны с формулировкой, что инцидент — «с высокой долей вероятности отравление».