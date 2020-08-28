Сеул, , 12:08 — REGNUM 28 августа президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил начальника штаба сухопутных войск страны Со Ука на пост министра обороны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, он сменит нынешнего главу оборонного ведомства Чон Гён Ду после утверждения назначения в Национальном собрании.

Со Ук родился в 1963 году в городе Кванджу, в 1985 году окончил Академию сухопутных войск, с 2011 по 2014 год занимал различные должности в Объединённом командовании войсками Южной Кореи и США. После этого генерал командовал первым сухопутным корпусом, был заместителем председателя Объединённого комитета начальника штабов вооруженных сил Южной Кореи по оперативным вопросам.