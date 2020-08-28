Токио, , 11:43 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил о своем намерении уйти в отставку на пресс-конференции, транслируемой по общенациональному телевидению.

Абэ сказал, что проблемы со здоровьем мешают ему принимать правильные решения. Премьер-министр поручил партийным чиновникам как можно быстрее выбрать преемника. Решение о том, как именно выберут новым премьер-министром, будет вынесено 1 сентября.

Абэ также выразил сожаление о том, что ему так и не удалось внести поправки в Конституцию.