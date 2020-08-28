Берлин, , 11:55 — REGNUM Министры иностранных дел стран ЕС пока не согласовали санкционный список в отношении Белоруссии на неформальной встрече в Берлине. В него планируют включить примерно 20 человек, заявил 28 августа глава МИД Чехии Томаш Петричек журналистам, прибыв на встречу в Берлине.

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По его словам, в черный список включат людей, ответственных за подавление протестов в Белоруссии и за самые значительные нарушения на президентских выборах. Формальное утверждение списка произойдёт позднее, после прохождения через рабочую группу Совета ЕС.

Ожидается, что эту работу завершат до следующего заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, намеченного на вторую половину сентября. В дальнейшем список могут дополнять.

По мнению Петричека, в списке должен быть президент Белоруссии Александр Лукашенко. Возможно, его включат туда не сразу, а при негативном, по оценкам Брюсселя, развитии событий.

Как сообщало ИА REGNUM, антибелорусские санкции Евроюз ввёл в 2004 году, а в 2015—2016 годах почти полностью отменил. В августе в связи с протестами после выборов в Белоруссии в ЕС заявили об усилении санкций против Минска.

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