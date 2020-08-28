Москва, , 11:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский исключает силовое воздействие соседей Белоруссии, передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа.

«Решение президента подготовить резерв сил для пресечения беспорядков в Белоруссии — это холодный душ для прозападных деструктивных сил и соседей Белоруссии, которые готовились оказать силовое содействие своим «клиентам» внутри страны. Теперь эти варианты исключены», — отметил Жириновский.

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Парламентарий признает, что в Белоруссии есть серьезные проблемы с прошедшими выборами. Но, считает Жириновский, угроза безопасности и целостности страны — это совершенно другой вопрос.

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