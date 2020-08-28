Минск, , 11:32 — REGNUM Экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич откровенно врёт. Врёт в каждом слове, отмечает шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, комментируя его предложение изменить статус русского языка в Белоруссии:

«Во-первых, белорусы, еще будучи частью Великого княжества Литовского, как и потом в составе Польши, всегда хотели быть рядом с русскими, так как ощущали себя частью великого русского народа. Это желание, прошедшее сквозь века, было даже закреплено в гимне БССР — «Мы белорусы, с братской Русью».

Во-вторых, нельзя всех граждан Белоруссии называть белорусами, потому что они все являются представителями разных наций — русских, евреев, украинцев, белорусов. Политическая и этническая нация в Белоруссии не совпадают. Белоруссия не является моноэтническим государством.

В-третьих, родным для граждан Белоруссии является русский язык. Почему так — очень просто. Для человека родным является тот язык, на котором с ним говорят и воспитывают с момента рождения. И таким языком в Белоруссии является русский — именно с ним начинают свою жизнь 99% новорожденных граждан республики».

Как сообщало ИА REGNUM, Шушкевич ранее заявил о том, что из белорусской нации якобы «всякими Лукашенками» выдавили белорусский язык и культуру. Он считает, что государственным языком должен быть один — белорусский. При этом, по его мнению, для русского языка в Белоруссии угрозы нет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Ранее об этом: Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии