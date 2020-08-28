Джакарта, , 11:29 — REGNUM Министр торговли Индонезии Агус Супарманто заявил, что Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) имеет потенциал для развития взаимовыгодного экономического и торгового сотрудничества с Великобританией, сообщает Antara.

«Я твердо убежден в том, что экономики Индонезии и Великобритании будут дополнять друг друга, а также между АСЕАН и Великобританией», — заявил министр торговли Индонезии.

Министр отметил, что АСЕАН приветствует предложение Великобритании стать партнером по диалогу АСЕАН и обсудить потенциал экономического сотрудничества.

Агус Супарманто пояснил, что об этом свидетельствует общий объем двусторонней торговли между Индонезией и Соединенным Королевством, который достиг $2,4 млрд. Стоимость экспорта Индонезии составила $1,3 млрд, а импорта — $1 млрд.

Великобритания является 13-м торговым партнером АСЕАН с общим объемом товарооборота в 2019 году в размере $35,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиции Тайваня в Индонезию выросли с $34,3 млн в первом квартале 2020 года до $77,3 млн во втором квартале этого года.

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