Нур-Султан, 28 августа 2020, 11:26 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил депутатом Сената республики Нурлана Абдирова, сообщили 28 августа в пресс-службе главы государства.
Ранее Абдиров был избран депутатом Мажилиса (парламента) Казахстана. Он возглавлял комитет по законодательству и судебно-правовой реформе.
Нурлан Абдиров родился в 1961 году. Окончил Карагандинскую высшую школ МВД СССР. В 2005—2009 годах занимал должность заведующего секретариатом Совета безопасности Казахстана.