Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала телекомпанию TV Obiektivi за нарушения, которые были допущены при выпуске серии передач на русском языке. Об этом 28 августа сообщает интернет-издание Netgazeti.

По данным издания, телекомпании был выписан штраф в размере 5000 лари (около $1600 по курсу). Кроме того, в комиссии потребовали удалить из сети вещания данные передачи.

Сообщается, что нарушения увидели в выпусках общественно-политической программы «Для всех, чтобы слышать». Продолжительность передачи оказалась дольше, чем это разрешено законом «О вещании».

«Национальная вещательная компания Грузии имеет право размещать программы на негосударственном языке в сети вещания таким образом, чтобы их общий объем не превышал 10% от её ежедневной продолжительности вещания», — цитируют журналисты заявление комиссии по коммуникациям.

Также телекомпания не выполнила требование сопровождать программу на негосударственном языке субтитрами на грузинском.