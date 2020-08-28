Киев, 28 августа 2020, 11:36 — REGNUM Украина готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 августа во время брифинга.
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По его мнению, единственным выходом для Белоруссии является широкий национальный диалог. Кулеба добавил, что позиция Украины по белорусскому вопросу согласована с США и Евросоюзом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина приостановила отношения с Белоруссией до момента урегулирования ситуации в стране.
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