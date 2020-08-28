Киев, , 11:36 — REGNUM Украина готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 августа во время брифинга.

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По его мнению, единственным выходом для Белоруссии является широкий национальный диалог. Кулеба добавил, что позиция Украины по белорусскому вопросу согласована с США и Евросоюзом.

«Мы не планируем никоим образом вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, мы никогда этого не делали, и делать не будем, но готовы содействовать урегулированию этой ситуации» — подчеркнул украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина приостановила отношения с Белоруссией до момента урегулирования ситуации в стране.

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