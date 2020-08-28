Минск,
28 августа 2020, 11:22 — REGNUM Станислав Шушкевич призывает к украинскому сценарию, потому что нисколько не интересуется будущим Белоруссии и ее граждан, всё, что его заботит — это личный реванш и западная прибавка к пенсии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 августа, генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепёхин.
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Как сообщалось ранее, бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал лишить русский язык статуса второго государственного. Он заявил, что белорусский язык, как и белорусская культура, «были выдавлены», хотя «у нас нет никакого противостояния с русскими».
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«"Выдавлен» — из белорусской политики — был как раз сам Станислав Шушкевич. Прежде всего — из-за своей бездарности, а также из-за своей откровенно прозападной ориентации. Сейчас он, видимо, хочет наверстать упущенное. Если не в политику вернуться, то хотя бы добиться реванша в личном противостоянии с Лукашенко.
Кукловоды из западных стран не бросили протест. Они продолжают искать методы перевести протест в активную фазу, а для этого включают самые разные силы, вводят в бой последние запасные полки.
Среди них — политические трупы вроде Шушкевича иди, скажем, Светлана Алексиевич, которой именно для этого и давали Нобелевскую премию. Идет активация «спящих», которых — если говорить о фигурах авторитетных — не так много, а потому активировать нужно всех.
Не слишком ли откровенны параллели с украинским сценарием? Конечно. Но эти люди не думают о Белоруссии и о согражданах, не интересуются последствиями таких процессов для страны. Все, что интересует Шушкевича — это реванш и западная прибавка к пенсии«, — отметил Владимир Лепёхин.