Токио, , 11:27 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что покидает свой пост из-за плохого самочувствия. Об этом он заявил 28 августа на пресс-конференции в Токио.

Абэ, которому в сентябре исполняется 66 лет, назвал самым важным для политика результат своей работы и напомнил, что трудился на посту главы правительства более семи лет. Ошибки, связанные с состоянием здоровья, недопустимы, добавил он.

«Я складываю с себя полномочия премьер-министра», — заявил Абэ.

Глава японского правительства выразил сожаление, что за время работы так и не подписал мирный договор с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, за недавнее время Синдзо Абэ дважды посещал больницу для «медицинского осмотра». После этого появились предположения о его плохом самочувствии.