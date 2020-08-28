Алма-Ата, Казахстан, , 11:17 — REGNUM В Менеджмент университете Алма-Аты (AlmaU) планируется открыть центр Саакашвили. Об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

Саакашвили провел встречу с бизнесменами, журналистами и активистами из Казахстана. По его словам, на встрече речь шла об опыте реформ в Грузии и на Украине. Политик заявил, что принял казахстанскую делегацию у себя дома.

Отметим, на вышеуказанной встрече Саакашвили выступил в качестве председателя исполнительного комитета национального совета реформ на Украине. Это консультативный орган при президенте.