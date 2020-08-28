Москва, , 11:13 — REGNUM Возможная отставка премьер-министра Японии Синдзо Абэ может повлиять на переговоры Москвы и Токио по заключению мирного договора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Несмотря на сохранение ряда противоречий между нашими странами, господин Абэ внёс существенный вклад в продвижение двусторонних отношений на принципах взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Железняк.

Россия и Япония пережили сложные исторические периоды, прошли большой путь и достигли определённого прогресса в обсуждении принципов мирного договора при безусловном сохранении территориальной целостности нашей страны, сказал парламентарий.

«Этот опыт необходимо использовать и в дальнейшем. Мы рассчитываем, что новый глава правительства Японии продолжит курс на сохранение добрососедских отношений и приложит усилия к развитию сотрудничества», — заявил депутат Госдумы.

Россия всегда готова к равноправному диалогу с японскими соседями и настроена на конструктивное общение, заключение мирного договора — в интересах народов наших стран и укрепления стабильности в регионе, заключил Железняк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ проинформировал руководство правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) о своем намерении уйти в отставку, передает агентство Кyodo.

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