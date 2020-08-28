Душанбе, , 10:57 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручил государственные награды деятелям культуры, врачам, фермерам и предпринимателям, сообщили в пресс-службе главы государства.

На церемонии таджикистанский лидер поздравил жителей республики с Днем независимости. Рахмон отметил, что 2020 год запомнится не только сложностями, но и прогрессом во многих сферах.

Президент отметил, что развития удается добиться в том числе за счет активной позиции местных предпринимателей, которые принимают участие в благоустройстве Таджикистана.

Ордена, медали, почетные звания получили 70 ученых, деятелей культуры, здравоохранения, работников производства, государственных служащих и предпринимателей.

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